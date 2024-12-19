الحوثيون: استهدفنا موقعين عسكريين حساسين بيافا المحتلة

أعلن الحوثيون، اليوم الخميس، عن استهدافهم موقعين عسكريين حساسين بيافا المحتلة بصاروخين باليستيين، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

دوّت صفارات الإنذار في عدة مناطق وسط إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب ومطار بن جوريون، عقب إطلاق صاروخ باليستي من اليمن، وفقًا لوسائل إعلام عبرية.

وأعلنت منظومة الدفاع الإسرائيلية "أرو" اعتراض الصاروخ قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية، دون تسجيل إصابات أو أضرار مباشرة حتى الآن.

وأشار جيش الاحتلال إلى تفعيل تحذيرات الطوارئ خشية سقوط شظايا من عملية الاعتراض. وفي الوقت ذاته، أعلنت شرطة الاحتلال تنفيذ عمليات تمشيط لتحديد مواقع محتملة لسقوط الشظايا، حيث وردت تقارير أولية عن سقوط شظية في منطقة "رمت عفال" وسط إسرائيل، إلا أنه لم يُعثر على أي أثر بعد التحقيق.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتصاعد دخان من قاعدة جوية شرق تل أبيب عقب الحادث.

وذكرت التقارير أن أكثر من مليون شخص لجأوا إلى الملاجئ خوفًا من تداعيات الصاروخ.