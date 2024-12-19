التشكيل المتوقع والقناة الناقلة لمباراة المصري وحرس الحدود في الدوري

يواجه الفريق المصري البورسعيدي، اليوم الخميس، فريق حرس الحدود، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في اللقاء الذي يجمعهما على استاد السويس الجديد في تمام الساعة الخامسة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وتبث مباراة المصري البورسعيدي وحرس الحدود في الدوري المصري الممتاز في الجولة الخامسة عبر أون تايم سبورتس.

التشكيل المتوقع للمصري

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، نمحمد هاشم، باهر المحمدي، عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمد مخلوف، محمود حمادة، عبد الرحيم دغموم.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن، محمد الشامي.

المصري في الصدارة

ويتصدر النادي المصري جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 10 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تهتز شباكهم، حتى الآن، متفوقين على جميع فرق المسابقة.