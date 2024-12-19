برودة شديدة وسقوط أمطار.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الساعات المقبلة

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة خلال ساعات النهار ستظل مستقرة حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، دون انخفاضات ملحوظة، حيث من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة في القاهرة الكبرى بين 21 و22 درجة مئوية.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن الأجواء خلال النهار ستكون معتدلة في معظم المحافظات، بينما ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا كلما اتجهنا جنوبًا، ليصبح الطقس دافئًا في محافظات الصعيد، في حين يكون مائلًا للبرودة في المناطق الشمالية.

وأشارت إلى أن ساعات الليل، مع غياب أشعة الشمس، ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مما يؤدي إلى برودة شديدة خلال الليل المتأخر والصباح الباكر، حيث تتراوح درجات الحرارة ليلًا بين 12 و13 درجة مئوية.

واختتمت منار غانم: من المتوقع أن تزداد حدة الأمطار على محافظة مطروح لتكون غزيرة على بعض المناطق، وعلى رأسها الإسكندرية -البحيرة -كفر الشيخ.