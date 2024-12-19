الحوثيون: الهجوم على تل أبيب حدث بالتزامن مع الضربات الإسرائيلية على صنعاء

ذكر الحوثيون، اليوم الخميس، أن الهجوم على تل أبيب حدث بالتزامن مع الضربات الإسرائيلية على صنعاء، وفقا لنبأ عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأفادت وسائل إعلام يمنية بسماع دوي انفجارات عنيفة نتيجة غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع في صنعاء ومحافظة الحديدة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وأشارت التقارير إلى أن الغارات استهدفت مناطق في العاصمة صنعاء، بما في ذلك منطقة عطان ومعسكر ضبوة، إضافة إلى مواقع أخرى.

وتزامنت الهجمات مع إطلاق صاروخ باليستي من اليمن نحو تل أبيب، حيث أفادت وسائل إعلام عبرية أن منظومة الدفاع الإسرائيلية "أرو" اعترضت الصاروخ بنجاح.

وفي تطور آخر، ذكرت وسائل إعلام يمنية أن ثلاث غارات استهدفت محطتي كهرباء حزيز وذهبان المركزيتين جنوب وشمال صنعاء، في حين شنت أربع غارات على ميناء الحديدة، وغارتان إضافيتان استهدفتا منشأة رأس عيسى النفطية.

وأدت هذه الغارات إلى انقطاع واسع في خدمة الكهرباء بمعظم مناطق صنعاء، وفقًا للتقارير اليمنية.

كما أكدت وسائل الإعلام سقوط 9 قتلى وعدد من الجرحى من موظفي منشأة رأس عيسى النفطية نتيجة الضربات الإسرائيلية، التي وصفت بالعنيفة.

وفي وقت سابق، دوّت صفارات الإنذار في عدة مناطق وسط إسرائيل بعد إطلاق الصاروخ الباليستي من اليمن، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.