الكرة النسائية.. إنبي يبحث عن فوزه الأول ضد المصري في الدوري

يستضيف فريق نادى إنبى للسيدات في الثانية والنصف عصرا فريق الكرة النسائية للمصرى البورسعيدى في افتتاح منافسات الجولة الثالثة عشرة من دورى الكرة النسائية.

على أن يستكمل غدا الجمعة باقي مباريات الجولة الثالثة من دوري الكرة النسائية، ويبحث فريق إنبى عن أول فوز له هذا الموسم، حيث خاض 9 مباريات حتى الآن في بطولة الدورى خسر 7 لقاءات وتعادل في مباراتين فقط.

فيما تسعى سيدات المصرى البورسعيدى لتحقيق الفوز الثالث هذا الموسم بعدما لعبت 9 مباريات، فازت في مباراتين منهم وتعادل في لقاء وخسر في 6 مباريات.

وتشهد الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري مواجهات قوية يأتي أبرزها فريق الزمالك ضد الجونة ، والأهلي ضد بالم هيلز، ومسار ضد زد إف سي.

وتتضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري الكرة النسائية 7 مباريات، وهي كالآتي:

إنبي ضد المصري - ملعب انبي - 14:30

اتحاد بسيون ضد المعادى و اليخت - ملعب نادى اتحاد بسيون - 14:30

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت - ملعب وابور المياه بالإسكندرية - 14:30

الجونة ضد الزمالك - ملعب دار ضباط الوقود - 14:30

بيراميدز ضد المقاولون العرب - ملعب فرعى الدفاع الجوي - 14:30

مسار إف سي ضد زد إف سي - ملعب رايت تو دريم - 14:30

بالم هيلز ضد الأهلى - ملعب بالم هيلز - 14:30