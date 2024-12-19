للأسبوع الثاني على التوالي.. استمرار فعاليات سوق اليوم الواحد بالبحيرة

يواصل سوق اليوم الواحد بدمنهور والمقام أمام مبنى الغرفة التجارية، فعالياته للأسبوع الثاني على التوالي، حيث يفتح أبوابه أمام الجمهور اليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر بدءا من الساعة 8 صباحًا وحتى 5 مساءً، لتقديم تجربة تسوق مميزة تجمع بين الجودة العالية والأسعار المناسبة، في إطار الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد المحلي وتوفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية ،وتحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

ويضم السوق العديد من المعروضات التى تضم مخبوزات طازجة وأسماك، لحوم، ودواجن ومنتجات ألبان، بيض، وعسل و خضراوات وفواكه طازجة وبقوليات وتوابل متنوعة بالإضافة للمنتجات اليدوية من الخوص والفخار.

وتؤكد الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن سوق اليوم الواحد يأتي ضمن سلسلة من المبادرات والمعارض التي تهدف إلى توفير السلع بأسعار مناسبة وتقليل الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأشارت إلى أن سوق اليوم الواحد يُقام كل يوم خميس، ويُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظة البحيرة وتعزيز ثقة المواطن في المنتج المصري ودعم المزارعين والحرفيين المحليين من خلال توفير منصة مباشرة لعرض منتجاتهم.

ودعت المحافظ المواطنين إلى زيارة السوق والاستفادة من العروض المميزة والتخفيضات التى يقدمها السوق.