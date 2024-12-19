الحوثيون: الدفاع المدني أخمد الحرائق في محطة توليد كهرباء حزيز بصنعاء

أعلن جماعة الحوثيون، اليوم الخميس، أن الدفاع المدني تمكن من أخماد الحرائق في محطة توليد كهرباء حزيز بمحافظة صنعاء، وفقا لنبا عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وشنت إسرائيل سلسلة من غارات جوية على صنعاء والحديدة تسببت بسقوط ضحايا اليوم.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات على أهداف تابعة لجماعة الحوثي في اليمن.

وأوضح أن هذه العمليات جاءت بعد موافقة وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وبناءً على توصيات من شعبة الاستخبارات والبحرية الإسرائيلية، حيث استهدفت مواقع عسكرية تابعة للحوثيين على الساحل الغربي وفي عمق اليمن، في عملية استمرت لفترة قصيرة.

وأشار المتحدث إلى أن الهجمات تأتي ردًا على اعتداءات متكررة نفذتها جماعة الحوثي ضد إسرائيل، شملت إطلاق طائرات مسيّرة وصواريخ "أرض-أرض"، تم اعتراض معظمها بنجاح، وأضاف أن المواقع المستهدفة كانت تُستخدم في تنفيذ العمليات العسكرية للحوثيين.

وأكد المتحدث أن الضربات تهدف إلى تقويض قدرات الحوثيين العسكرية ومنع استخدام البنية التحتية لنقل الأسلحة الإيرانية إلى المنطقة، كما أشار إلى أن الحوثيين، بدعم وتمويل إيراني وبالتعاون مع فصائل عراقية، يعملون منذ العام الماضي على استهداف إسرائيل وتهديد الاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة العالمية.