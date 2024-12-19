اليوم.. المصري يواجه حرس الحدود في الدوري

يواجه فريق المصري البورسعيدي، اليوم الخميس، فريق حرس الحدود، وذلك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد السويس الجديد.

وكان قد اختتم أمس الأربعاء، الفريق المصري تدريباته بقيادة الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق، للاستعداد لمباراته أمام حرس الحدود.

وقام علي ماهر مدرب الفريق، خلال الأيام الماضية بمتابعة فريق حرس الحدود في آخر مباراة له في مواجهة الإسماعيلي في كأس الرابطة المصرية لكرة القدم وذلك لمعرفة أهم نقاط قوة وضعف الخصم.

وكانت آخر مباراة خاضها الفريق المصري أمام فريق الزمالك ضمن منافسات الكونفدرالية، والذي خسرها بهدف وحيد تلاقاه في شباكه، ليحتل المصري المركز الثاني في ترتيب المجموعة بعد فريق الزمالك الذي تصدر مجموعته.

المصري في الصدارة

ويتصدر النادي المصري جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 10 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تهتز شباكهم، حتى الآن، متفوقين على جميع فرق المسابقة.