تشاهدون اليوم.. الزمالك في الدوري ومانشستر في مواجهة قوية ضد توتنهام

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات.
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي
10:00 تشيلسي X شامروك روفرز الأيرلندي
10:00ريال بيتيس X هلسنكي
10:00هايدنهايم X سانت جالين
10:00 فيتوريا جيماريش X فيورنتينا
مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
10:00 توتنهام X مانشستر يونايتد
مواعيد مباريات كأس إيطاليا
10:00 انتر ميلان X أودينيزي
مواعيد مباريات الدوري المصري
05:00 حرس الحدود X المصري
05:00طلائع الجيش X بتروجيت
08:00 الزمالك X سيراميكا كيلوباترا