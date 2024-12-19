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الخميس 19 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. الزمالك في الدوري ومانشستر في مواجهة قوية ضد توتنهام

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات.

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي 

10:00 تشيلسي X شامروك روفرز الأيرلندي 

10:00ريال بيتيس X هلسنكي 

10:00هايدنهايم X سانت جالين 

10:00 فيتوريا جيماريش X فيورنتينا 

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

10:00 توتنهام X مانشستر يونايتد

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

10:00 انتر ميلان X أودينيزي 

مواعيد مباريات الدوري المصري 

05:00 حرس الحدود X المصري 

05:00طلائع الجيش X بتروجيت 

08:00 الزمالك X سيراميكا كيلوباترا

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