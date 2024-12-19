30 ديسمبر.. تسكين المواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بمنطقة الرابية بالشروق

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إجراء القرعة العلنية اليدوية الرابعة لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقة الرابية بشرائح مساحات محددة بمدينة الشروق، وذلك يوم الإثنين الموافق 30/12/2024، بمقر جهاز مدينة الشروق.

وأكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لكردون عددٍ من أجهزة المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق، بهدف إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية في اليوم المحدد طبقا لشرائح المساحات (209م2 - ومن ٢٣٥م٢ : ٢٦٧م٢)، ومن ( ۳۲۰ م ٢ : ۳۹۹م2)، ومساحات (٤٠٠م٢ - ٥٠٠م٢ - ٦٠٠ م٢).



وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه على العملاء الحضور بداية من الساعة الـ10 صباحا في التاريخ المحدد بمقر الجهاز، لإجراء عملية تسجيل الحضور، منوهاً أنه سيتم غلق الأبواب الساعة الـ12 ظهرا للبدء في إجراء القرعة العلنية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد.