رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد انطلاق فعاليات المسابقة الطلابية السنوية «IEEE PLUS IV»

شهد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي انطلاق فعاليات المسابقة الطلابية السنوية (IEEE PLUS IV) في مختلف المجالات الهندسية والتي تشمل اقسام الهندسة الكهربية والمدنية والميكانيكية بحضور الدكتور فرج خضاري عميد كلية الهندسة.

وأعرب الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة عن سعادته البالغة بهذه المشاريع الإبداعية لطلاب كلية الهندسة وأضاف أن هذه المسابقات تهدف إلى تنمية المهارات المختلفة لدى الطلاب مثل مهارات التصميم والمهارات العملية والبرمجة وكذلك المهارات الشخصية مثل التواصل والعمل الجماعي والإبداع مما يساهم في رفع قدرات وكفاءات خريجي كلية الهندسة وتأهيلهم لسوق العمل لدفع عجله التنمية وحل مشكلات المجتمع.

واشار الدكتور فرج خضارى عميد الكلية بان مسابقات الهندسة الكهربية تتكون من جزئين رئيسين هما مسابقة (ROBOMAZE) و التي تبني علي تصميم روبوت يقوم بالبحث عن مادة محددة داخل متاهة و مسابقة تصميم منظومة التوزيع الكهربي(Distribution).

كما تشمل مسابقة الهندسة الميكانيكية (The Catabullet)تصميم منظومة دفع لقذف الاجسام من خلال المنجنيق لاصابة اهداف محددة وكذلك مسابقة الهندسة المدنية(Think Before Sink) و التي ترتكز علي تصميم مبني عائم علي الماء.

وذكر الدكتور محمود سعيد ريان المدرس بقسم الهندسة الكهربية و المشرف علي الفرع الطلابي IEEE SVU SB ، أنه يشارك فى المسابقات اكثر من ٤٠ فريقا من كليات الهندسة و الحاسبات و المعلومات بجامعة جنوب الوادي و كلية الهندسة بجامعة الأزهر و برنامج الهندسة بجامعة جنوب الوادي الأهلية و معهد الطود للهندسة بالأقصر.