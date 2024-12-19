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الخميس 19 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة جنوب الوادي تشارك في اجتماع تعزيز الصحة الإنجابية ومناهضة ختان الإناث وزواج الأطفال

اجتماع تعزيز الصحة
اجتماع تعزيز الصحة الإنجابية
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شاركت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة جنوب الوادي فى اجتماع تعزيز الصحة الإنجابية ومناهضة ختان الإناث وزواج الأطفال بصعيد مصر المقدم من هيئة بلان إنترناشيونال ايجيبت بمكتبة مصر العامة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حيث ذكرت الدكتورة هالة خير سنارى أستاذ الصحة النفسية ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة أن هذا الاجتماع استهدف توحيد الجهود لدعم حقوق الصحة الإنجابية ومناهصة ختان الإناث وزواج الأطفال للوصول إلى أفضل النتائج التي تنعكس بصورة إيجابية على المجتمعات والفئات المستهدفة.

جاء الاجتماع بمشاركة العديد من القيادات الحكومية والمحلية بالمحافظة متمثلة في جامعة جنوب الوادي والإعلام والمجلس القومي للمرأة ووحدة حماية الطفل بديوان عام المحافظة ومديرية الصحة والجمعيات ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة.

الصحة النفسية جامعة جنوب الوادي تعزيز الصحة الإنجابية