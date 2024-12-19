انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الأول لقسم اللغة العربية بآداب جنوب الوادي

شهد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الأول لقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب، وذلك احتفاء باليوم العالمي للغة العربية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق والدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور وحيد الدين طاهر عميد كلية الآداب والدكتور عبد الباري حمدان عميد كلية الحقوق والدكتور صلاح أبو الوفا العادلى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور حمد الله عبد الحكيم رئيس مجلس قسم اللغة العربية بكلية الآداب ورئيس المؤتمر.

وفي كلمته رحب الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة بجميع المشاركين في المؤتمر مؤكدا أهمية مثل هذا المؤتمر الذي يناقش قضية اللغة والهوية في التعليم والحاجة الماسة لتلك النوعية من المؤتمرات.

وأكد رئيس الجامعة على حرصه لتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح فعاليات المؤتمر في نسخته الأولى راجيا التوفيق وخروج المؤتمر بتوصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع يمكن الاستفادة منها في خدمه اللغة العربية.

وأشار الدكتور وحيد الدين طاهر عميد كليه الآداب بأن هذا المؤتمر ينظمه قسم اللغة العربية بكلية الآداب؛ وذلك للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية ويهدف إلى توعية المجتمع باللغة العربية ويتيح فرص اللقاء النادرة لأهل الاختصاص والمسئولين عن اللغة العربية بهدف عرض الأبحاث ومناقشها والدراسات وأوراق العمل المتعددة والمتنوعة.

وأشادت الدكتورة منى ربيع بسطاوي عميد كلية الآداب الأسبق بدعم جامعة جنوب الوادي لكافة الأنشطة المتنوعة علمية كانت أم ثقافية وأيضا بالصلة الحميمة بين كلية الآداب وإدارة الجامعة الذي يمكن الكلية من أداء رسالتها على أكمل وجه.

وأشار الدكتور حمد الله عبد الحكيم رئيس مجلس قسم اللغة العربية بكلية الآداب ورئيس المؤتمر بأن المؤتمر يعرض مجموعة من الأبحاث من قبل كوكبة من أساتذة القسم وأيضا يعرض عددا من المواهب من طلاب القسم من الذين لديهم قدرات إبداعية لغوية في فن الخط العربي والشعر والإلقاء وكتابة القصة والرواية والإنشاد الديني كما ستتم مناقشة (١٠) عشرة سيمينارات لعدد من الباحثين لمناقشة قضايا لغوية ومجتمعية، وسيتم تكريم أوائل قسم اللغة العربية بالفرق الأربعة بكلية الآداب.

وقام الدكتور وحيد الدين طاهر بإهداء درع المؤتمر للدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة تقديرا لجهوده كما تم تكريم رموز قسم اللغة العربية بكلية الآداب الذين كان لهم الفضل الكبير في خدمة اللغة العربية.

شهد فعاليات الافتتاح وكلاء كلية الآداب ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئه التدريس بالكلية وحشد طلابي من أبناء كلية الآداب.