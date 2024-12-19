اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لشباب الباحثين في العلوم الزراعية بجامعة جنوب الوادي

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لشباب الباحثين والذي نظمته كلية الزراعة بجامعة جنوب الوادي في الفترة من 15- 16 ديسمبر 2024 تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وصرح الدكتور عصام الدين عبد الهادي عميد كلية الزراعة ورئيس المؤتمر، بأن فعاليات المؤتمر تضمنت عرض محاضرات لباحثين من الصين وتركيا وبعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية وتناولت المحاضرات بعض التقنيات الحديثة في مجال الزراعة كالوراثة الجزيئية وتطبيقاتها في مجال تحسين الإنتاجية ومقاومة الظروف البيئية غير المواتية في مجال المحاصيل الحقلية والبستانية.

كما تناولت إحدى المحاضرات الأغطية القابلة للأكل والأغطية الذكية المستخدمة في تغليف الأغذية وأيضا استخدامات سم النحل في علاج بعد الأمراض، كما تم التطرق إلى استخدام تقنيات التطعيم في مجال محاصيل الخضر.

وذكر الدكتور عبد الحليم الشعيني وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر بأن المؤتمر قد توصل إلى العديد من التوصيات ومنها دعم البحث والتطوير في تقنيات الزراعة المستدامة مثل التطعيم والهندسة الوراثية ونقل الجينات ووضع سياسات تشجع على الممارسات الزراعية المستدامة وتوفير الدعم المالي والإرشادات للمزارعين وتشجيع التعاون بين الجامعة والشركات الخاصة لتطوير البحث والابتكار في المجال الزراعي وتوفير برامج تدريب للمزارعين على تقنيات الزراعة المستدامة وإدارة الموارد ودعم الزراعة العضوية وتوفير حوافز للمزارعين للتحول إلى ممارسات زراعية أكثر استدامة وتعزيز الشفافية والكفاءة في سلاسل الإمداد الغذائي لضمان وصول الأغذية إلى الأسواق بشكل مستدام وإجراء دراسات لتقييم تأثير السياسات والممارسات الزراعية على البيئة والمجتمعات المحلية.

شهد فعاليات الختام وكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.