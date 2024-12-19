البنك القومي للجينات يستقبل طلاب مدارس للتوعية بأهمية التنوع البيولوجي

استقبل البنك القومي للجينات التابع لمركز البحوث الزراعية وفدا من طلاب مدارس الحي الأول للغات بالشيخ زايد.

وقالت الدكتورة نيفين حسن مدير البنك القومي للجينات، إن هذة الزيارة تأتي لتوعية الطلاب بأهمية التنوع البيولوجي وأهمية الموارد الوراثية للنباتات وبنوك الجينات في حفظ التنوع الوراثي في مصر.

وقام الطلبة بزيارة لمعمل الوراثة الجزيئية ومعمل الحفظ الطويل ومتوسط المدى للأنسجة النباتية وغرف الحفظ الخاصة ببذور النباتات ومشاهدة الصوب الخاصة بالبنك القومي للجينات.

واستمع الطلاب إلى شرح عن أهمية ودور البنك القومي للجينات في خدمة القطاع الزراعي المصري، كما استمعا أيضا إلى دور البنك في جمع وتوصيف وتوثيق عينات الموارد الوراثية للمحاصيل الحقليه والبستانية والتي تم جمعها من مختلف محافظات مصر.