وزير الري: دراسة متأنية قبل الموافقة على أي طلبات لتغطية المجاري المائية

التقي الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الخميس، بعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم، حيث التقى بكل من النائب محمد الرفاعي عضو مجلس نواب، والنائب أحمد الشيشيني عضو مجلس النواب، والنائب إبراهيم أبو كيلة عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ، وتناولت اللقاءات تدارس طلبات تغطية أجزاء من بعض الترع الفرعية، وتوسعة كوبرى على أحد الترع بمحافظة كفر الشيخ.

ووجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث الطلبات المتعلقة بتوسعة الكوبرى الواقع بمحافظة كفر الشيخ طبقاً للوائح والقوانين المنظمة.

كما استعرض الدكتور سويلم مع النواب مخاطر وسلبيات إقامة التغطيات على المجارى المائية، مشيرا لضرورة إجراء دراسة متأنية قبل الموافقة على أى طلبات لتغطية المجارى المائية .

كما تمت مناقشة أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والسادة النواب لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، كحل مستدام لحماية المجارى المائية وتمكينها من القيام بوظيفتها الأساسية فى توصيل المياه والحفاظ على نوعية المياه.