جامعة حلوان تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الإنشاد الديني

أعلنت جامعة حلوان نتائج مسابقة الإنشاد الديني التي نظمها النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، لطلاب كليات الجامعة، لاكتشاف مواهب الطلاب في الإنشاد الديني والاشتراك في المسابقات وتمثيل الجامعة في المحافل المختلفة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وأعلنت لجنة التحكيم أسماء الطلاب الفائزين، حيث حصل على المركز الأول الطالب أحمد عادل حنفي، كلية الخدمة الاجتماعية، والمركز الثاني عبد الرحمن محمود سلامة، كلية التمريض، والمركز الثالث رضوى رمضان بدوي، كلية الخدمة الإجتماعية.

وتعكس هذه المبادرات حرص جامعة حلوان على تبني الأنشطة الثقافية والفنية التي تهدف إلى بناء جيل واعٍ يتمتع بمواهب متعددة وقدرات إبداعية متنوعة.