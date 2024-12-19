أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسى لـ768 ألفا و220 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 768 ألفا و220 جنديًا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن الجيش الروسي خسر خلال الساعات الـ24 الماضية، 1530 جنديًا ما بين قتيل وجريح.. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "9 آلاف و576 دبابة و19 ألفا و799 مركبات مدرعة و21 ألفا و178 من النظم المدفعية و1256 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و1026 من أنظمة الدفاع الجوي و2943 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و329 مروحية و28 سفينة حربية، فضلًا عن 3 آلاف و656 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و31 ألفا و678 من المركبات وخزانات الوقود و20 ألفا و521 طائرة بدون طيار".