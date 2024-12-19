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الخميس 19 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بعد رفع الفائدة الأمريكية.. سعر الدولار اليوم الخميس في مصر

سعر الدولار
سعر الدولار
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استقرت أسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، مقابل الجنيه المصري وسط ترقب لتحرك جديد متأثرا بتراجع لفائدة على الدولار بنحو ربه في المائة، حيث سجل سعر الدولار في البنك الأهلي، نحو 50.77 جنيه للشراء، 50.87 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك اليوم
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر 50.79 جنيه للشراء، 50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي 50.77 جنيه للشراء، 50.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار في بنك مصر 50.77 جنيه للشراء، 50.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر
سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 50.77 جنيه للشراء، 50.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني
سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني  50.76 جنيه للشراء، 50.86 جنيه للبيع.

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