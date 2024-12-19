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الخميس 19 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رؤساء 7 دول يشاركون في قمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي بالقاهرة

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس إيران
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وصل كل من رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس حكومة بنجلاديش الانتقالية محمد يونس، ومسعود بزشكيان رئيس إيران، ورئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو إلى القاهرة للمشاركة في أعمال قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي.

كما أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجري زيارة إلى مصر اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، وذلك لحضور اجتماع القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية.

وتستضيف القاهرة اليوم الخميس قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 فى نسختها الحادية عشرة التى تناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة، حيث تولت رئاسة المجموعة فى مايو الماضى وتستمر فى قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

ومن المقرر أن تعقد القمة على المستوى الرئاسى، حيث يحضر رؤساء الدول الأعضاء الـ8 بما فيها مصر وهي: تركيا، وبنجلاديش، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان.

ومن المتوقع أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية في القاهرة سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي القاهرة رئيس الوزراء البكستاني محمد شهباز شريف الرئيس الفلسطيني محمود عباس