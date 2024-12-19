"هيومن رايتس" تتهم إسرائيل بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" في غزة

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية ومقرها في ولاية نيويورك الأمريكية، إسرائيل بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" في قطاع غزة من خلال الإضرار بالبنية التحتية للمياه وقطع الإمدادات عن المدنيين، داعية المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على تل أبيب، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الخميس.

وفي تقرير جديد، ركز بشكل خاص على المياه، أشارت الجماعة الحقوقية إلى تعمد السلطات الإسرائيلية حرمان سكان غزة من المياه بشكل ممنهج.

وقالت المنظمة إن أفعال إسرائيل ترتقى إلى مستوى جريمة الحرب المتمثلة في "الإبادة الجماعية".