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الخميس 19 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

رئيس وزراء باكستان يشارك في قمة مجموعة الثماني النامية بالقاهرة لتعزيز التعاون الاقتصادي

رئيس وزراء باكستان
رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف
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وصل رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، اليوم الخميس، إلى القاهرة في زيارة رسمية على رأس وفد باكستان في القمة الحادية عشرة لمجموعة الثماني النامية التي تعقد في القاهرة من 18 إلى 19 ديسمبر. 

وكان فى استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله إلى المطار القاهرة الدولى وزير قطاع الأعمال العام بجمهورية مصر العربية ومعالي السيد محمد شيمي إلى جانب كبار المسؤولين المصريين ومسؤولي السفارة الباكستانية بالقاهرة .

موضوع قمة مجموعة الثماني النامية الحادية عشرة هو أن تركز قمة هذا العالم على شعار الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة هو تشكيل اقتصاد الغد.

ومن هنا سيؤكد رئيس الوزراء على أهمية الاستثمار في الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة لبناء اقتصاد قوي وشامل وخلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال المحلية.

كما سيشارك  رئيس الوزراء فى جلسة خاصة لمجموعة الثماني حول الأزمة الإنسانية وتحديات إعادة الإعمار في غزة ولبنان للتداول حول الوضع الناجم عن العدوان الإسرائيلي في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء على هامش القمة اجتماعات ثنائية مع القادة المشاركين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة قضايا التعاون المشترك .

ويضم الوفد الباكستاني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد إسحاق دار ووزير الإعلام والإذاعة الاتحادي عطاء الله تارار.

تأسست منظمة D-8 للتعاون الاقتصادي في عام 1997 في إسطنبول وهي منظمة للتعاون التنموي بين بنجلاديش ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وتركيا و هدفها هو زيادة التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء لتعزيز النمو الاقتصادي واستدامة التنمية وتعزيز وتحسين مستويات المعيشة من خلال التركيز على تحقيق التحسين وتعزيز التعاون في الزراعة والتجارة والنقل والصناعة والطاقة والسياحة.

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رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف القمة الحادية عشرة لمجموعة الثماني النامية التي تعقد في القاهرة باكستان