كثافات مرورية على أغلب طرق ومحاور القاهرة الكبرى

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم الخميس، كثافات مرورية متحركة بمحافظتي القاهرة والجيزة، وسط انتشار أمني بكافة الطرق لتأمين رحلات المواطنين ومنع حدوث تكدسات مرورية.

ظهرت كثافات بحركة المرور بأعلى محاور محافظة الجيزة وحي الدقي وحي العجوزة، مرورًا بشارع جامعة الدول العربية، وشارع السودان، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد وبمحور صفط اتجاه الجيزة والنيل السياحى، الهرم، البحر الأعظم وبالمريوطية مرورا بمنطقة فيصل وبشارع ترسا وبشوارع الجيزة.

ازدحام مروري

وتباطأت حركة سير السيارات أعلى مناطق كورنيش النيل، متجها إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وبمنطقة عين شمس وسرايا القبة مرورا بكوبري القبة وحمامات القبة، وبالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومدينة الفسطاط.

كما ظهرت كثافات مرورية بأعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، وشارع السودان وبأشهر ميادين مصر (ميدان التحرير) وبمنشئة الصدر وبالدمرداش مرورا بغمرة وأحمد عرابي وجمال عبد الناصر وأعلى كوبرى أكتوبر وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد وبميدان لبنان وبجميع المداخل المؤدية للميادين وميدان روكسى ورمسيس وسط تواجد أمني لتأمين رحلات المواطنين ولتحقيق الانضباط، ولضبط المخالفات المرورية وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

حركة السيارات

كما شهدت حركة السيارات بميدان التحرير ومنشية الصدر والدمرداش، حالة من التكدس المروري مرورا بمنطقة غمرة وأحمد عرابي وجمال عبد الناصر وأعلى كوبري أكتوبر وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، فيما تباطأت حركة السيارات بميدان روكسي ورمسيس وسط تواجد أمني مكثف، منعا لحدوث حوادث بالطرق وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي المركبات المخالفة وضبط المخالفين منهم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

المرور في القاهرة



ويشهد كوبري أكتوبر من صلاح سالم لرمسيس والعكس من التحرير لرمسيس كثافات مروية تمتد لمحور الخلفاوي من مساكن الزاوية لميدان الحدائق.

كما تكرر الأمر بمحور صلاح سالم عند كوبرى أكتوبر اتجاه المطار والدائري من دار السلام للبساتين وعند نزلة بهتيم اتجاه الزراعي وعند نزلة المنيب اتجاه المعادي.

المرور في الجيزة

وشهد المحور من ناهيا لميدان لبنان والعكس من الدائري لميدان لبنان ازدحام مروري.

وتباطأت الحركة بشارع فيصل وشارع الهرم من شارع أحمد لطفي السيد اتجاه ميدان الجيزة، وشارع البحر الأعظم اتجاه كوبري عباس وسط تواجد مكثف لرجال المرور.

ومن جانبها دفعت الإدارة العامة للمرور بسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث، بالإضافة إلى الدراجات البخارية والأوناش وسيارات الدفع الرباعي على الطرق والتنسيق مع إدارات المرور المختلفة على مستوى الجمهورية.

غلق مطلع كوبري الأميرية

وأغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة بقيادة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة،قبل قليل، مطلع كوبري الأميرية في الاتجاه القادم من محور ترعة الإسماعيلية اتجاه أعلى كوبري الأميرية لمدة 15 يومًا.

وأوضحت الإدارة أن تنفيذ الأعمال سيتم ليلًا ونهارًا اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 19/12/2024م ولمدة 15 يومًا.

وقامت الإدارة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع تنفيذ أعمال تطوير بكوبرى الأميرية.

كما تم وضع تحويلات مرورية تضمنت.

الطرق والتحويلات البديلة

القادم من محور ترعة الإسماعيلية: السير تحت كوبري الأميرية، ثم الدوران والعودة من المأوى الدائري الموجود بجزيرة المنتصف، والاستكمال باتجاه مطلع كوبري الأميرية مرة أخرى اتجاه مناطق ميدان السواح.

وأعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة أنها ستعين الخدمات المرورية اللازمة؛ من أجل مراقبة حركة السير ومواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، كما أعلنت عن التنسيق مع الشركات المنفذة؛ لوضع المساعدات الفنية والتحذيرات المناسبة لقائدي السيارة بالمنطقة؛ وذلك لضمان أمن وسلامة المواطنين أثناء تنفيذ أعمال التطوير.

واختتمت بأن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة موسعة لتحسين وتطوير شبكة الطرق في القاهرة.

وتواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.