بدء غلق مطلع كوبري الأميرية للقادم من محور ترعة الإسماعيلية

أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة بقيادة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، صباح اليوم الخميس، مطلع كوبري الأميرية في الاتجاه القادم من محور ترعة الإسماعيلية اتجاه أعلى كوبري الأميرية لمدة 15 يومًا.

وأوضحت الإدارة أن تنفيذ الأعمال سيتم ليلًا ونهارًا اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 19/12/2024م ولمدة 15 يومًا.

وقامت الإدارة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع تنفيذ أعمال تطوير بكوبرى الأميرية.

كما تم وضع تحويلات مرورية تضمنت.

الطرق والتحويلات البديلة

القادم من محور ترعة الإسماعيلية: السير تحت كوبري الأميرية، ثم الدوران والعودة من المأوى الدائري الموجود بجزيرة المنتصف، والاستكمال باتجاه مطلع كوبري الأميرية مرة أخرى اتجاه مناطق ميدان السواح.

وأعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة أنها ستعين الخدمات المرورية اللازمة؛ من أجل مراقبة حركة السير ومواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، كما أعلنت عن التنسيق مع الشركات المنفذة؛ لوضع المساعدات الفنية والتحذيرات المناسبة لقائدي السيارة بالمنطقة؛ وذلك لضمان أمن وسلامة المواطنين أثناء تنفيذ أعمال التطوير.

واختتمت بأن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة موسعة لتحسين وتطوير شبكة الطرق في القاهرة.

وتواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.