إعلام يمني: 10 شهداء بالغارات الإسرائيلية على ميناء الحديدة ومنشأة رأس عيسى النفطية

قالت وسائل إعلام يمنية، اليوم الخميس، أن الغارات الإسرائيلية على ميناء الحديدة ومنشأة رأس عيسى النفطية، نتج عنها استشهاد 10 عاملين.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه نفذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية للحوثيين منها موانئ وبنية تحتية للطاقة في صنعاء.

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، أن هناك 4 غارات شنتها القوات الأمريكية البريطانية استهدفت ميناء الحديدة وغارتان طالتا منشأة رأس عيسى النفطية.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، إن أكثر من مليون شخص هرعوا إلى الملاجئ عقب سقوط صاروخ شرق تل أبيب.

وأضاف إعلام عبري، أن هناك أدخنة تتصاعد من قاعدة جوية شرق تل أبيب جراء إطلاق صاروخ من اليمن.