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الخميس 19 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إعلام يمني: شهداء ومصابون من موظفي منشأة رأس عيسى النفطية بالحديدة جراء الغارات الإسرائيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت وسائل إعلام يمنية، اليوم الخميس، أن هناك شهداء ومصابون من موظفي منشأة رأس عيسى النفطية بالحديدة جراء الغارات الإسرائيلية، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت، أن الدفاع المدني تمكن من إخماد النيران في محطة كهرباء ذهبان شمالي العاصمة صنعاء، كما تواصل أعمال إطفاء الحريق بمحطة حزيز جنوبي العاصمة صنعاء.

وقال إعلام حوثي، أن القوات الأمريكية البريطانية شنت 4 غارات استهدفت ميناء الحديدة وغارتان طالتا منشأة رأس عيسى النفطية.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن دفاعاته اعترضت صاروخا تم إطلاقه من اليمن، عقب إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط "إسرائيل" إثر إطلاق صاروخ باليستي من اليمن. 

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن أكثر من مليون شخص هرعوا إلى الملاجئ عقب سقوط صاروخ شرق تل أبيب.

وأضاف إعلام عبري، أن هناك أدخنة تتصاعد من قاعدة جوية شرق تل أبيب جراء إطلاق صاروخ من اليمن.

إعلام يمني شهداء مصابون موظفي منشأة رأس عيسى الغارات الإسرائيلية