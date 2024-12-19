إعلام يمني: شهداء ومصابون من موظفي منشأة رأس عيسى النفطية بالحديدة جراء الغارات الإسرائيلية

قالت وسائل إعلام يمنية، اليوم الخميس، أن هناك شهداء ومصابون من موظفي منشأة رأس عيسى النفطية بالحديدة جراء الغارات الإسرائيلية، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت، أن الدفاع المدني تمكن من إخماد النيران في محطة كهرباء ذهبان شمالي العاصمة صنعاء، كما تواصل أعمال إطفاء الحريق بمحطة حزيز جنوبي العاصمة صنعاء.

وقال إعلام حوثي، أن القوات الأمريكية البريطانية شنت 4 غارات استهدفت ميناء الحديدة وغارتان طالتا منشأة رأس عيسى النفطية.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن دفاعاته اعترضت صاروخا تم إطلاقه من اليمن، عقب إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط "إسرائيل" إثر إطلاق صاروخ باليستي من اليمن.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن أكثر من مليون شخص هرعوا إلى الملاجئ عقب سقوط صاروخ شرق تل أبيب.

وأضاف إعلام عبري، أن هناك أدخنة تتصاعد من قاعدة جوية شرق تل أبيب جراء إطلاق صاروخ من اليمن.