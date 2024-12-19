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الخميس 19 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إعلام حوثي: 4 غارات استهدفت ميناء الحديدة وغارتان طالتا منشأة رأس عيسى النفطية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، اليوم الخميس، أن هناك 4 غارات شنتها القوات الأمريكية البريطانية استهدفت ميناء الحديدة وغارتان طالتا منشأة رأس عيسى النفطية.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، إن أكثر من مليون شخص هرعوا إلى الملاجئ عقب سقوط صاروخ شرق تل أبيب.

وأضاف إعلام عبري، أن هناك أدخنة تتصاعد من قاعدة جوية شرق تل أبيب جراء إطلاق صاروخ من اليمن.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن دفاعاته اعترضت صاروخا تم إطلاقه من اليمن، عقب إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط "إسرائيل" إثر إطلاق صاروخ باليستي من اليمن. 

وأمس الأربعاء قال إعلام عبري، أن هناك تقارير أولية تتحدث عن تفعيل الدفاعات الجوية في إيلات.

إعلام حوثي 4 غارات ميناء الحديدة منشأة رأس عيسى النفطية