إعلام يمني: انقطاع التيار الكهربائي عن معظم أحياء مدينة الحديدة غربي اليمن

قالت وسائل إعلام يمنية، اليوم الخميس، أن هناك انفجارات عنيفة جراء غارات على العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة، أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن معظم أحياء مدينة الحديدة غربي اليمن.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن دفاعاته اعترضت صاروخا تم إطلاقه من اليمن، عقب إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط "إسرائيل" إثر إطلاق صاروخ باليستي من اليمن.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، إن أكثر من مليون شخص هرعوا إلى الملاجئ عقب سقوط صاروخ شرق تل أبيب.

وأمس الأربعاء قال إعلام عبري، أن هناك تقارير أولية تتحدث عن تفعيل الدفاعات الجوية في إيلات.