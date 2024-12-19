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الخميس 19 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

السفير الصيني بالقاهرة: مصر والصين يساندان القضية الفلسطينية ويدعوان إلى تحقيق السلام الشامل

السفير الصيني بالقاهرة،
السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشينج
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أكد السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشينج، خلال ندوة نظمتها لجنة الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، على أهمية التعاون بين الصين ومصر في المحافل الدولية.

وأشار السفير إلى أن العلاقات بين البلدين قد تجاوزت البُعد الثنائي وأسهمت بشكل كبير في تعزيز التنمية في الجنوب العالمي.

وأضاف أن التعاون بين البلدين امتد إلى الأمم المتحدة والمنتديات الدولية مثل مجموعة "بريكس" ومنتدى التعاون الصيني العربي، حيث تضافرت الجهود لتقديم حلول سلمية للقضايا الدولية مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأزمة أوكرانيا. 

وأوضح لياو أن مصر والصين يساندان القضية الفلسطينية ويدعوان إلى تحقيق السلام الشامل والعادل، مشيرًا إلى المساعدات الإنسانية التي قدمتها الصين للنازحين في قطاع غزة.

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