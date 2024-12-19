جيش الاحتلال يعلن اعتراض الصاروخ الذي تم إطلاقه من اليمن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن دفاعاته اعترضت صاروخا تم إطلاقه من اليمن، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

أطلق الجيش الإسرائيلي صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط "إسرائيل" إثر إطلاق صاروخ باليستي من اليمن. وأمس الأربعاء قال إعلام عبري، أن هناك تقارير أولية تتحدث عن تفعيل الدفاعات الجوية في إيلات.

وفيما يخص صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل، قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مسؤول، أن هناك مفاوضات أجريت، وخلال أسبوع سنعرف إن كانت وجهتنا نحو إبرام صفقة مع حماس أم لا، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

كما أشار إلى أن هناك بعض النقاط الخلافية حول الضمانات التي تطلبها حماس من إسرائيل للتقدم نحو مراحل الصفقة المتوقعة.