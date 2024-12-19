جيش الاحتلال: تفعيل صفارات الإنذار وسط إسرائيل إثر إطلاق صاروخ باليستي من اليمن

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن تفعيل صفارات الإنذار وسط إسرائيل إثر إطلاق صاروخ باليستي من اليمن.

وقال إعلام عبري، أن هناك دوي انفجار شرق تل أبيب بعد إطلاق صفارات الإنذار في مدن عدة وسط "إسرائيل".

وفي وقت سابق، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أن الجيش يضغط على حركة حماس، ويضعها في المزيد من المشكلات كل يوم، حتى يتمكن من إعادة 100 محتجز إلى إسرائيل على قيد الحياة.

وأضاف هاليفي، أن الجيش يدمّر حماس ويلحق الضرر ببنيتها التحتية، حتى لا يكون هناك 7 أكتوبر آخر جديد.