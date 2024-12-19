قوات الاحتلال تقتحم قرية عراق التايه في مدينة نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرية عراق التايه في مدينة نابلس، واندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع.

كما أطلقت المقاومة الفلسطينية النار باتجاه النقطة العسكرية الإسرائيلية المقامة على جبل جرزيم في نابلس، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني، أن هناك 4 شهداء وعدد من الجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على منزلًا يعود لعائلة "الزرد" في حي الدرج بمدينة غزة.

ومساء أمس الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية برقا شرق رام الله، وانتشرت آليات الاحتلال العسكرية في شوارع القرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.