فلسطين.. 43 شهيدًا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أمس الأربعاء

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بارتفاع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة إلى 43 شهيدًا.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت منزلًا يعود إلى عائلة درويش في مخيم المغازي.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن هناك إصابات جراء استهداف الاحتلال منزلًا في مسجد سعيد صيام بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 5 مواطنين فلسطينيين بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي على منزلًا في حي الدرج شرقي مدينة غزة

واندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها مدينة طوباس بالضفة الغربية، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة شمالي القطاع.