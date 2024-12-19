مناقشة مسرحية «رحلة دولية» ضمن فعاليات الرياض للمسرح.. صور

عقد مهرجان الرياض للمسرح ندوة نقدية للتعليق على مسرحية «رحلة دولية» عقب انتهاء العرض بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في الرياض، وإدارتها الناقدة المسرحية الدكتورة أميرة بخاري.

واستضافت مدير الجمعية السعودية للثقافة والفنون خالد الباز وقال الباز: «إن المسرحية مليئة بالإمكانات والأفكار، أهمها أن النص يستعرض التفاوت الاجتماعي من خلال الدرجات في عربات القطار بين الرفاهية والوسطية والتهميش».

وأضاف «الباز» أن البناء الدرامي للمسرحية اتبع بنية كلاسيكية درامية، لكنها غير واقعية في المجتمع من حيث الزمان والمكان لافتًا إلى أنها افتقدت التأثير بالتركيز على الشخصيات.

وأشار الناقد الفني إلى أن الديكور عرض قطارًا من طابقين، وعلى رغم انتشار هذا النموذج في المسارح الأمريكية، لكنه يتعارض مع السياق الثقافي، منوهًا بأن المخرج حصر المسرحية في ديكور واحد، وهو ما أفقد العرض التنوع والمتعة.

وانتقد «الباز» استخدام يد الشخصية غير مرئية في بداية العرض مؤكدًا أنه «غير مفهوم»، وكذلك عدم اتساق الإضاءة والصوت، والذي تسبب في ارتباك العمل المسرحي، لافتًا إلى أن الإضاءة رغم كثرتها كانت غير منتظمة، إضافة إلى عملية تبديل اللغة بين العامية والفصحى، والتي لم تخدم العرض المسرحي.

وعبر الحضور عن بعض الانتقادات التي طاولت النص والبناء الدرامي وعدم وجود حبكة، وكذلك إشراك الجمهور في العرض، إضافة إلى التحرك في القطار على رغم وجود حريق فيه.

والعرض المسرحي «رحلة دولية» قدمته فرقة انعكاس للمستقبل، وهو من تأليف عبد الملك الهويمل، وإخراج صالح الجمعة.

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