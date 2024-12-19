5 شهداء بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي على منزلًا في حي الدرج شرقي مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باستشهاد 5 مواطنين فلسطينيين بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي على منزلًا في حي الدرج شرقي مدينة غزة

واندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها مدينة طوباس بالضفة الغربية، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة شمالي القطاع.

ومساء أمس الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية برقا شرق رام الله، وانتشرت آليات الاحتلال العسكرية في شوارع القرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45،097 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107،244 آخرين، في حصيلة غير نهائية.