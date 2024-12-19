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الخميس 19 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. وصول 18 شهيدًا لمستشفى المعمداني جراء قصف الاحتلال لمنازل في مدينة غزة

شهداء فلسطينيين
شهداء فلسطينيين في مستشفى المعمداني
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بوصول 18 شهيدًا فلسطينيًا حتى الآن إلى مستشفى المعمداني جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنازل في مدينة غزة.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها مدينة طوباس بالضفة الغربية، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.
كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة شمالي القطاع.

ومساء أمس الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية برقا شرق رام الله، وانتشرت آليات الاحتلال العسكرية في شوارع القرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45،097 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107،244 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

فلسطين وصول 18 شهيد ا مستشفى المعمداني