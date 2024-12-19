زيلينسكي يبحث مع ماكرون تعزيز قدرات الدفاع الجوي لـ أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فوفوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إنه ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأولويات الرئيسية لتعزيز موقف أوكرانيا ضد روسيا.

وأضاف زيلينسكي - حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكراين فورم" اليوم - "عقدتً اجتماعًا مثمرًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأجرينا مناقشة مفصلة وجهًا لوجه، ركزنا فيها على الأولويات الرئيسية لتعزيز موقف أوكرانيا ضد روسيا. ويظل التركيز واضحًا على تعزيز قدرات الدفاع الجوي".

وأعرب الرئيس الأوكراني عن امتنانه لإعداد فرنسا لواءًا واحدًا للجيش الأوكراني، كما اتفق الرئيسان على مواصلة هذا التعاون وإعداد لواء آخر.

وأشار إلى أن "شركاء آخرين يأملون في الانضمام إلى هذا الجهد من خلال المساهمة في تجهيز ألوية أوكرانية إضافية"، مشددًا على أن "أوكرانيا وفرنسا تشتركان في رؤية مشتركة تتمثل في الضمانات الموثوقة الضرورية لتحقيق السلام الذي يمكن تحقيقه".

وقال زيلينسكي "واصلنا العمل على مبادرة الرئيس ماكرون بشأن وجود قوات في أوكرانيا؛ يمكن أن تسهم في استقرار مسار السلام".

وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي أبلغه عن اتصالاته مع شركاء آخرين بهدف ضمان اتخاذ جميع الخطوات اللازمة من أجل السلام.