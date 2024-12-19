الاتفاق على تعزيز التعاون بين الإيسيسكو والمنظمة الدولية للثقافة التركية

بحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، مع سلطان باي رايف، الأمين العام للمنظمة الدولية للثقافة التركية (تركسوي)، الأربعاء، سبل تعزيز التعاون بين المنظمتين في المجالات الثقافية، خصوصا حفظ التراث.

وعُقد اللقاء بالتزامن مع احتضان مقر المنظمة حفل إحياء الذكرى الـ300 لميلاد الشاعر والمفكر التركماني الكبير مختوم قلي فراغي، بالشراكة بين الإيسيسكو و(تركسوي) ووزارة خارجية تركمانستان.

وأكد الجانبان - خلال اللقاء - حرصهما على بناء شراكة مثمرة بين الإيسيسكو و(تركسوي)، تقوم على برامج ومشاريع عملية لمصلحة الدول الأعضاء في المنظمتين، تتعلق بترسيخ قيم التعايش والسلام والحوار الحضاري، والتعريف بأعلام العالم الإسلامي، الذي أسهموا في بناء الحضارة الإنسانية، وحفظ وتثمين التراث المادي وغير المادي لدول العالم الإسلامي.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة بعض مقترحات التعاون، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الإيسيسكو و(تركسوي) لوضع خطط تنفيذية للبرامج والمشاريع، التي سيقع عليها الاختيار.

حضر اللقاء من الإيسيسكو: الدكتور رحيل قمر، رئيس قطاع العلوم والبيئة، وأنار كريموف، رئيس قطاع الشراكات والتعاون الدولي، وسالي مبروك، مديرة مكتب المدير العام.