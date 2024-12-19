الرئيس الإندونيسي: مؤسسة الأزهر تصقل أبناءنا بخير علوم الدنيا

قال رئيس اندونيسيا فرابوو سوبيانتو، إنه جاء إلى مصر لتطوير العلاقة بين البلدين، مؤكدا أهمية هذه العلاقة لأن مصر لديها مكانة خاصة في قلوب الإندونيسيين؛ فهي أول دولة عربية تعترف باستقلال إندونيسيا، وتعلمنا في الأزهر وفي مصر قيم التعايش وحب الآخر واحترام كل الأعراق.

وأعرب رئيس إندونيسيا - خلال لقائه بالطلاب الإندونيسيين الدارسين بالأزهر الشريف الأربعاء- عن فخره بهم، مضيفا أن العديد من الإندونيسيين تخرجوا من الأزهر، منهم رؤساء ورؤساء وزراء، وهذا مصدر فخر لنا جميعا، مثل السيد عبد الرحمن وحيد، الرئيس الرابع لإندونيسيا.

وأضاف أن الوقت المعاصر شهد تطورا كبيرا في التكنولوجيا والتي تتضمن الكثير من الفوائد ولكن هناك أضرار لها يجب تجنبها، مطالبا الطلاب الإندونيسيين بمتابعة مسيرة النضال والقيم النبيلة، قائلا للطلاب: "عليكم أن تركزوا كل جهدكم على تلقي العلوم، واشكروا الله أنكم تدرسون في الأزهر، وتنهلون من منابعه، فهذا أمر يحتاج شكر الله في كل وقت، فهذه المؤسسة مستمرة في صقل أبنائنا بخير علوم الدنيا، وللأزهر فضل عظيم علينا".

واختتم الرئيس الإندونيسي: رأينا بأعيننا الطلاب الذين تخرجوا من الأزهر، يحافظون على الكنائس في أعياد المسيحيين، وهذا الدرس تعلمناه منهم، وتعلمنا منهم كيف نتعايش في سلام ونحافظ على بلادنا، وهذا هو النموذج المثالي للأزهر، فهم يضيئون إندونيسيا بمنهج الأزهر الوسطي، موجه النصح لهم بأن يتعلموا جيدا في الأزهر الشريف لينفعوا بلادهم.