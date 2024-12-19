مقتل شخص وإصابة 17 آخرين في تصادم قطارين في روسيا

قال مساعد وزير الصحة الروسي، أليكسي كوزنيتسوف، إن شخصًا قد قُتل وأصيب 17 آخرين إثر حادث تصادم قطارين في منطقة مورمانسك الشمالية في روسيا.

ووقع التصادم بين قطار شحن وقطار ركاب، كان في طريقه من مورمانسك إلى سانت بطرسبرج. ووفقًا للسكك الحديدية الروسية، كان هناك 326 راكبًا على متن قطار الركاب وأدى الحادث إلى خروج 19 عربة قطار عن مسارها، بما في ذلك 15 عربة شحن.

وأوضح كوزنيتسوف - في تصريح أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم - أنه "وفقًا لأحدث البيانات، أصيب 17 شخصًا، بينهم ثلاثة قصر، في حادث القطار في منطقة مورمانسك. وتم نقل 13 ضحية - بالفعل - إلى المستشفيات ويخضعون للفحوصات، بينما يجري نقل أربعة آخرين إلى المستشفيات بواسطة أطقم الإسعاف".

ووفقًا للمسؤول الروسي، فإن 3 ضحايا في حالة خطيرة، والبقية، بمن فيهم قاصرون، في حالة متوسطة الخطورة، بينما لا تزال أطقم الإسعاف في مكان الحادث.