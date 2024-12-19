عقوبات أمريكية على 4 كيانات تُدعم برنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات على أربعة كيانات تُدعم برنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان على موقعها الرسمي - أنه في ضوء التهديد المستمر الناجم عن انتشار تطوير الصواريخ طويلة المدى في باكستان، قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على أربعة كيانات، وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13382، الذي يستهدف المروجين لأسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.

وأوضح البيان أنه تم فرض عقوبات على المجمع الوطني للتطوير (NDC) ومقره العاصمة الباكستانية (إسلام آباد) حيث عمل على الحصول على مواد لدعم برنامج الصواريخ الباليستية طويلة المدى الباكستاني، بما في ذلك هياكل مركبات خاصة يُفترض استخدامها كمعدات دعم لإطلاق الصواريخ الباليستية ومعدات اختبار الصواريخ.. وتقيم الولايات المتحدة أن المجمع الوطني للتطوير مسؤول عن تطوير الصواريخ الباليستية الباكستانية، بما في ذلك سلسلة صواريخ "شاهين" الباليستية.

وأضاف أن العقوبات تضمنت شركة "أختر أند سونز" الخاصة المحدودة، ومقرها مدينة (كراتشي) والتي عملت لصالح المجمع الوطني للتطوير لتزويد برنامج الصواريخ الباليستية طويلة المدى في باكستان بمجموعة متنوعة من المعدات.

وأشارت إلى أن العقوبات شملت شركة "أفلييتس إنترناشونال" ومقرها (كراتشي) سهّلت عمليات شراء مواد تُستخدم في الصواريخ لصالح المجمع الوطني للتطوير وآخرين لدعم برنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني، إضافة إلى شركة "روكسيد إنتربرايز" في (كراتشي) والتي عملت لصالح المجمع الوطني للتطوير لتزويد برنامج الصواريخ الباليستية طويلة المدى في باكستان بمجموعة متنوعة من المعدات.