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الخميس 19 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«الداخلية» تكشف حقيقة الفيديو المتداول لسيدة مضطربة نفسيًا بالقاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن الادعاء بقيام الأهالي بالإمساك بإحدى السيدات والزعم بحيازتها لحقن مخدرة لإصابة الفتيات ووجود مركبة «توك توك» فى انتظارها لتمكينها من الفرار، وذلك حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 3 أكتوبر الماضي تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من  إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم بتضررها من السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو "مضطربة نفسيًا "لتشككها فى قيامها بشكها باستخدام دبوس صغير دون إحداث إصابتها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم في حينه، وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيلها، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الشائعات.
 

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