ads
الخميس 19 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها مدينة طوباس بالضفة الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها مدينة طوباس بالضفة الغربية، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.
كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة شمالي القطاع.

وأمس الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية برقا شرق رام الله، وانتشرت آليات الاحتلال العسكرية في شوارع القرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر محلية أن مستعمرين هاجموا أطراف القرية، دون أن يبلغ عن إصابات.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45،097 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107،244 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

فلسطين اشتباكات مسلحة قوات الاحتلال مدينة طوباس الضفة الغربية