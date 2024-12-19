سفير روسيا لدى بريطانيا: هناك قناة اتصال مفتوحة بين موسكو ولندن لكن لا يوجد نقاش

أكد سفير روسيا لدى المملكة المتحدة أندريه كيلين، الأربعاء، أنه لا زالت هناك قناة اتصال مفتوحة بين الحكومتين الروسية والبريطانية، مُشيرًا، في الوقت نفسه، إلى أن مواقف البلدين متباعدة في الوقت الحالي لدرجة أنه ليس هناك ما يستدعي التشاور بشأنه.

وقال كيلين في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية إن "جميع قنوات الاتصال بقيت مفتوحة فيما عدا تلك التي تشمل الملحقين العسكريين..مما يعني أن السفير البريطاني يزور مقر الخارجية الروسية وأننا مازلنا على تواصل مع الخارجية البريطانية هنا أيضًا، على الرغم من أن هذه التفاعلات نادرَا ما تحدث ".

وشدد على أن روسيا لا زالت منفتحة على الحوار مع الجانب البريطاني ولم تبتعد مطلقًا عن هذا المسار، مُضيفًا: "أننا نستغل كل فرصة يمكننا أن نعرب فيها عن مواقفنا من خلال قنوات الاتصال المتاحة".

يُشار إلى أن روسيا أعلنت في وقت سابق طرد دبلوماسي بريطاني بتهمة التجسس المزعوم مع تصاعد التوترات بين لندن وموسكو بعد استخدام أوكرانيا مؤخرا لأسلحة بريطانية لشن هجمات أعمق في روسيا.

في الوقت نفسه، رفضت "داونينج ستريت" مزاعم روسيا التي وصفتها بانها "لا أساس لها" بأن الدبلوماسي البريطاني المطرود في موسكو كان جاسوسًا، وقال متحدث باسم كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا: "لنكن واضحين، نحن ندحض هذه المزاعم.. إنها لا أساس لها".