رئيس أركان جيش الاحتلال: نضغط على حماس لإعادة 100 محتجز إلى إسرائيل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، قال أن الجيش يضغط على حركة حماس، ويضعها في المزيد من المشكلات كل يوم، حتى يتمكن من إعادة 100 محتجز إلى إسرائيل على قيد الحياة.

وأضاف هاليفي، أن الجيش يدمّر حماس ويلحق الضرر ببنيتها التحتية، حتى لا يكون هناك 7 أكتوبر آخر جديد.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بنسف منازل سكنية جنوب مدينة غزة، تزامنًا مع قصف جوي متواصل من الطائرات الحربية للاحتلال على مناطق متفرقة في مدينة غزة.

وأضافت، أن هناك نحو 13 شهيدًا وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

واستشهد 23 مواطنا فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، منذ صباح أمس الأربعاء، في مجزرتين جديدتين للاحتلال الإسرائيلي بقصفه منزلين في بلدة جباليا ومدينة غزة.

وقال الدفاع المدني في قطاع غزة، أن الفرق لديها تمكنت من انتشال عدد من الشهداء والجرحى بعد قصف الاحتلال منزلًا لعائلة النجار في جباليا البلد شمال غزة.