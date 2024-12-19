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الخميس 19 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية جنوب مدينة غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بنسف منازل سكنية جنوب مدينة غزة، تزامنًا مع قصف جوي متواصل من الطائرات الحربية للاحتلال على مناطق متفرقة في  مدينة غزة.

وأضافت وسائل إعلام فلسطينية، أن هناك نحو 13 شهيدًا وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

واستشهد 23 مواطنا فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، منذ صباح أمس الأربعاء، في مجزرتين جديدتين للاحتلال الإسرائيلي بقصفه منزلين في بلدة جباليا ومدينة غزة.

وقال الدفاع المدني في قطاع غزة، أن الفرق لديها تمكنت من انتشال عدد من الشهداء والجرحى بعد قصف الاحتلال منزلًا لعائلة النجار في جباليا البلد شمال غزة. 

فلسطين جيش الاحتلال نسف منازل سكنية جنوب مدينة غزة