روسيا تعلن إحباط هجوم صاروخي أوكراني استهدف مصنعا للكيمياويات

قال يوري سليوسار، حاكم منطقة روستوف بجنوب روسيا، الأربعاء، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدت لهجوم صاروخي أوكراني شمل إطلاق 10 صواريخ على المنطقة.

وذكر مسؤول أوكراني أن الهجوم استهدف مصنعا للكيماويات يزود القوات المسلحة الروسية بوقود الصواريخ، وفق ما نقلت "رويترز".

وأضاف سليوسار عبر تطبيق "تيليغرام" للتراسل أن الدفاعات أسقطت 10 صواريخ أطلقتها أوكرانيا، وتسببت شظايا من صاروخ واحد في اندلاع حريق بمنزل في قرية مالينكايا كامينكا، وحُطمت نوافذ منازل أخرى، موضحا أنه لم تقع إصابات وأن خدمات الطوارئ توجهت إلى مكان الواقعة.

وقال أندريه كوفالينكو رئيس مركز أوكرانيا الرسمي لمكافحة التضليل على "تيليغرام" إن الهجوم استهدف مصنع كامينسكي للكيماويات "الذي ينتج وقود الصواريخ المخصص لمكونات الوقود الصلب لمحركات الصواريخ".

وأضاف أن المصنع ينتج أيضا مواد متفجرة ومكونات للذخيرة.

ولم يتسن لـ "رويترز" التحقق بشكل مستقل من الروايات المتعلقة بالواقعة من أي من الجانبين.

وفي منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، التي تحتلها القوات الروسية جزئيا، قال الحاكم المعين من قِبل روسيا يفجيني باليتسكي إن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 4 صواريخ أوكرانية أطلقت على مناطق تحت سيطرة روسيا في المنطقة.

وأضاف أن التحليل الأولي أظهر استخدام صواريخ "ستورم شادو" البريطانية. ولم يتسن لـ "رويترز" التحقق مما قاله بشكل مستقل.