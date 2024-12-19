فلسطين.. 13 شهيدًا جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في جباليا شمالي قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن هناك نحو 13 شهيدًا وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

واستشهد 23 مواطنا فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، منذ صباح أمس الأربعاء، في مجزرتين جديدتين للاحتلال الإسرائيلي بقصفه منزلين في بلدة جباليا ومدينة غزة.

وقال الدفاع المدني في قطاع غزة، أن الفرق لديها تمكنت من انتشال عدد من الشهداء والجرحى بعد قصف الاحتلال منزلًا لعائلة النجار في جباليا البلد شمال غزة.

وأمس الأربعاء، قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، خلال كلمة أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لعقاب جماعي لم يشهده العالم.

وأضاف منصور: "حذرنا من تدهور الأوضاع في غزة بسبب عدم وقف إطلاق النار، ونطالب مجلس الأمن بالتحرك لوقف فوري لإطلاق النار بغزة.