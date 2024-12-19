مسؤول إسرائيلي: "خلال أسبوع سنعرف إن كانت وجهتنا نحو إبرام صفقة مع حماس أم لا"

قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مسؤول، أن هناك مفاوضات أجريت، وخلال أسبوع سنعرف إن كانت وجهتنا نحو إبرام صفقة مع حماس أم لا، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

كما أشار إلى أن هناك بعض النقاط الخلافية حول الضمانات التي تطلبها حماس من إسرائيل للتقدم نحو مراحل الصفقة المتوقعة.

وأمس الأربعاء، قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، خلال كلمة أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لعقاب جماعي لم يشهده العالم.

وأضاف منصور: "حذرنا من تدهور الأوضاع في غزة بسبب عدم وقف إطلاق النار، ونطالب مجلس الأمن بالتحرك لوقف فوري لإطلاق النار بغزة.

وأشار إلى أن إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي بالأراضي المحتلة، وتواصل تشريد وتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن محكمة العدل الدولية ترفض إجراءات الاحتلال في فلسطين.