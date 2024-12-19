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الخميس 19 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة الأساسي

الفدرالي الأمريكي
الفدرالي الأمريكي
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أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي عن خفض سعر الفائدة الاساسي بمقدار 25 نقطة أساس، إلى 4.25 - 4.5%.

واتخذ الاحتياطي الفدرالي هذا القرار خلال اجتماع له، الأربعاء.

ويتوقع أعضاء المجلس خفض سعر الفائدة إلى 3.75 - 4% في عام 2025.

وعدل مجلس الاحتياطي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي في العام المقبل، ورفعها من 2% إلى 2.1%، وأبقى على توقعاته لعام 2026 عند مستوى 2%.

ورفع مجلس الاحتياطي توقعاته بشأن نسبة التضخم من 2.3 إلى 2.4% لعام 2024 الجاري ومن 2.1 إلى 2.5% في عام 2025، وكذلك من 2 إلى 2.1% في عام 2026.

ومن المتوقع أن تصل نسبة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% في عام 2027.

الاحتياطي الفدرالي الأمريكي سعر الفائدة